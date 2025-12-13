Канализационные стоки снова затопили одну из улиц в Иркутске

Второй день подряд Иркутск борется с коммунальными авариями на канализационных сетях. Вчера стоки затопили улицу Карла Либкнехта, сегодня аналогичный инцидент случился на Малой Розе.

Прорыв зафиксирован в районе дома № 217а. Утечку удалось оперативно устранить, пояснили в мэрии. После специалисты МУП «Иркутскавтодор» провели противогололедную обработку тротуаров и проезжей части. По данным властей, подобные случаи – не единичные.

«На такие происшествия мы выезжаем более 20 раз в сутки. Основная причина засоров – попадание в канализацию посторонних предметов, которые не предназначены для утилизации через унитаз и раковину», – прокомментировали в МУП «Водоканал».

По данным организации, люди сбрасывают в канализацию крупные кости, тряпки, игрушки, подгузники, пакеты, цемент, песок и многое другое, что приводит к засорам и коммунальным авариям на сетях.