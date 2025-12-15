Новости

Производитель шоколада из Иркутска вошла в число судей нацпремии «Шоколад года»

Международная выставка-конференция Coffee Tea Cacao Expo пройдет 15–17 апреля 2026 года в Москве. В ее рамках состоится конкурс, победители которого будут награждены национальной премией «Шоколад года». В число судей вошла производитель шоколада из Иркутска Евгения Каратаева.

Фото из архива компании

Иркутянка Евгения Каратаева является производителем bean-to-bar шоколада, бренд-технологом компании «Инжинирия» и владельцем бренда «Карат», призером премий «Шоколад года», победителем премии «Упаковка года», дегустатором какао и шоколада международного уровня. Вместе с ней судить конкурсантов будут представители индустрии Андрей Хачатурян, Артем Бриль, Динара Волкова, Алена Воол, Екатерина Денисова, Александра Косова, Дмитрий Секушенко и другие.

«Шоколад года» – престижная награда, которой поощряют производителей лучших образцов шоколада в России. Цели – выявление продуктов высшего класса, их поддержка и продвижение на рынке, расширение профессиональных связей. Конкурсный отбор проходит по разным категориям, например, «bean-to-bar шоколад», «шоколад», «альтернативный шоколад». Эксперты при выборе победителей оценивают баланс вкуса, разнообразие профиля, качество темперирования и наличие дефектов.

Процесс оценки образцов включает два этапа: заочную дегустацию и очный финал. На первом этапе судьи проводят детальный анализ представленных продуктов в формате «слепой дегустации», оценивая вкус, текстуру, аромат, послевкусие, эстетичность и другие ключевые параметры. В финале отобранные образцы вновь проверяются экспертами, чтобы выявить лучших из лучших.

Заявки на участие будут приниматься до 30 января 2026 года.

Евгения Каратаева и ее супруг Артем Алиев занимаются продажей кофе свежей обжарки уже более 10 лет. В 2016 году предприниматели задумались о расширении ассортимента. В 2018 году окончили курс дегустаторов Международного института тестирования шоколада и какао, став сертифицированными специалистами. В 2020 году в Эквадоре на площадке компании КААCАО прошли практический модуль курсов по производству шоколада, что позволило приступить к созданию собственной продукции bean-to-bar – от какао-боба до плитки, то есть с нуля. Первый готовый шоколад иркутян появился на прилавках в 2020 году. Сейчас линейка включает более 150 позиций.

