Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимске Иркутской области по инициативе горожан создали мемориальный комплекс памяти погибших участников специальной военной операции. Он будет носить название «Звезды памяти».

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Мемориал расположен на территории Аллеи Славы, неподалеку от часовни «Взыскания погибших». На выставке рядом с мемориалом установлено 18 стендов с фотографиями погибших воинов – размещено 126 фотографий, часть материалов еще обрабатывается, они также будут добавлены на стенды, пояснили в областном правительстве.

Инициаторами создания комплекса выступили сами жители города и родственники погибших воинов, автономное некоммерческое объединение «СоДействие», «Тихий фронт», администрация Усть-Илимска.

Реализация проекта стала возможна благодаря программам «Инициативные проекты», «Народные инициативы», по которым около 5,5 млн рублей предоставлено из областного бюджета, еще около миллиона рублей – средства местного бюджета и инициативные платежи. Поддержку оказали общественные организации, предприятия, предприниматели, родственники погибших военнослужащих и жители города.