Мемориальный комплекс памяти погибших участников СВО открыли в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимске Иркутской области по инициативе горожан создали мемориальный комплекс памяти погибших участников специальной военной операции. Он будет носить название «Звезды памяти».
Мемориал расположен на территории Аллеи Славы, неподалеку от часовни «Взыскания погибших». На выставке рядом с мемориалом установлено 18 стендов с фотографиями погибших воинов – размещено 126 фотографий, часть материалов еще обрабатывается, они также будут добавлены на стенды, пояснили в областном правительстве.
Инициаторами создания комплекса выступили сами жители города и родственники погибших воинов, автономное некоммерческое объединение «СоДействие», «Тихий фронт», администрация Усть-Илимска.
Реализация проекта стала возможна благодаря программам «Инициативные проекты», «Народные инициативы», по которым около 5,5 млн рублей предоставлено из областного бюджета, еще около миллиона рублей – средства местного бюджета и инициативные платежи. Поддержку оказали общественные организации, предприятия, предприниматели, родственники погибших военнослужащих и жители города.