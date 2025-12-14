Первую за 30 лет школу в Братске планируют достроить к сентябрю 2027 года

В Братске Иркутской области в жилом районе Центральный строят новую школу впервые за 30 лет. Объект будет рассчитан на 1275 мест – он станет самым большим образовательным учреждением в городе.

«Эта школа имеет определённые сложности. Мы ее заявляли, когда была одна ценовая стоимость объекта. Затем делали корректировку проекта. Но сегодня финансирование обеспечено. Ставим себе задачу сдать школу 1 сентября 2027 года», – отметил губернатор региона Игорь Кобзев, отметив, что общая стоимость контракта составляет более 4,3 млрд рублей.

Сейчас строительная готовность объекта равна более 30%. Предстоит завершить кровельные, отделочные работы, монтаж всех внутренних систем и благоустройство территории. На площадке постоянно находятся более 100 человек, идут работы по закрытию теплового контура.

Губернатор поручил мэру Братска обеспечить полное укомплектование новой школы кадрами, соблюсти баланс между молодыми специалистами и опытными профессионалами, но таким образом, чтобы это не сказалось на кадровом составе других школ города.