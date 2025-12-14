Новости

Иркутскую область признали одним из лучших регионов РФ для развития въездного туризма

Иркутская область вошла в десятку регионов – победителей акселератора, организованного Агентством стратегических инициатив по федеральной программе «Открой твою Россию», и признана одним из лучших регионов для развития въездного туризма.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Это была настоящая командная работа. Мы прошли серьезный конкурсный путь: отбор среди 66 субъектов, затем вошли в число 25 лидеров, и наконец – финальная защита. На каждом этапе наша объединенная команда – представители бизнеса, власти, эксперты – показывала высокий уровень и доказала, что Приангарье обладает колоссальным потенциалом для туризма мирового уровня», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Ключевым результатом стали уникальные межрегиональные маршруты, которые мы разработали и представили «Великий Чайный путь» (вместе с Республикой Бурятия), «Фестиваль снега и льда» (совместно с Амурской областью). Они позволят иностранному гостю прочувствовать местную культуру, историю и природу, найти что-то близкое для себя.

«Но для нас это именно старт. Теперь разработанные продукты под общероссийским брендом Discover Russia получат мощное продвижение на международных рынках. Наша цель – чтобы Иркутская область, Байкал, наша история и гостеприимство стали обязательным пунктом в программе путешественников, которые хотят открыть для себя Россию», – резюмировал Кобзев.


