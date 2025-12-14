Сто метеоров пролетели над Иркутской областью в ночь на 14 декабря

Иркутские астрономы зафиксировали сотню метеоров, пролетевших над Приангарьем в ночь на 14 декабря. Сегодня полет небесных тел будет продолжен.

«Вчера Геминиды порадовали – за час на Глубокой насчитали 100 метеоров, и это было невероятно! Правда, потом небо затянуло облаками, и многие наблюдатели решили поехать домой. Как же досадно было, когда буквально через 15 минут небо расчистилось! Мы с пассажирами еще одного экипажа наблюдали прекрасные галактики, туманности и звездные скопления, и жалели, что еще многие не смогли посмотреть в телескоп на эту красоту», – сообщается в тг-канале председателя Иркутского Регионального Астрономического Общества Павла Никифорова.

Он также добавил, что сегодня, 14 декабря, «Геминиды все еще летят», потому жители Приангарья снова смогут увидеть метеоры в темное время суток.