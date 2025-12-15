За прошедшие выходные стало известно следующее: Италия выступила против военного конфликта с Россией, госдолг РФ вырос, но остается одним из низких в мире, процедуру оформления жилья хотят упростить, а в Иркутске продадут часть здания-памятника на Карла Маркса. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Италия против войны

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал к диалогу. «Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед – это диалог», – заявил он и добавил, что европейцы, в частности, лидеры Франции и Германии, бойкотируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их странах.

Госдолг вырос

Государственный долг России с января по октябрь 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 трлн рублей – это подсчитали аналитики. При этом он остается одним из самых низких в мире. Как отметил президент Владимир Путин, долг составляет менее 20% ВВП: это значит, что правительство РФ ведет сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.

Упрощение процедуры

В России процедура оформления жилья будет упрощена с января 2026 года из-за изменения условий использования материнского капитала, отметили в Госдуме. В частности, будет отменено обязательное согласие банка на операции по оформлению недвижимости в общую долевую собственность всей семьи. Покупавшие жилье на маткапитал семьи должны были выделять долю в недвижимости всем членам семьи. Но в случае, если жилье находилось в залоге у банка из-за оформления ипотеки, для этой процедуры требовалось обязательное согласие организации, что затягивало процедуру.

Продажа памятника

В Иркутске на продажу выставили здание-памятник, расположенное на улице Карла Маркса. Его собираются частично реализовать за 120 млн рублей. Соответствующий лот появился на популярном сервисе объявлений. Речь о здании №29. Застройка, созданная в 1877-1879 годах, являлась Домом Мыльникова И. А. и Зазубрина В. В., а позже тут располагался детский приют Императрицы Марии. Собственник решил расстаться с первым этажом и цоколем, где сейчас размещается «Ювелирная Галерея Базанова». Площадь лота составляет 427 квадратных метров.

Ввод жилья растет

Иркутскстат к 70-летию города Братска Иркутской области изучил его основные экономические показатели. Зафиксирован существенные рост по ряду из них по итогам прошлого года, в том числе по вводу. «Жилищный фонд города составляет 5,5 млн квадратных метров. В расчете на жителя – 25,1 квадратного метра. В 2024 году введено 43,1 тыс. квадратных метров жилья – вдвое больше, чем годом ранее», – рассказали аналитики.