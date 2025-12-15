Эксперты расскажут о масштабных налоговых изменениях: бизнес-афиша Иркутска на неделю

Бизнес-индустрия Иркутска подготовила на эту неделю, с 15 по 21 декабря, два ярких события. В афише – семинар и форум, посвященные масштабным налоговым изменениям, которые ждут россиян в 2026 году. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

О нововведениях из первых уст

Уже завтра, 16 декабря, ведущие эксперты инвестиционного холдинга «ФИНАМ» помогут узнать о существенных налоговых изменениях 2026 года, поделятся инструментами эффективного использования оборотных средств, реальными кейсами по снижению финансовых и налоговых рисков, дадут разъяснения о действующих мерах помощи МСП. Мероприятие начнется в 13:30 в конференц-зале «Гранд Кортъярд» отеля «IRKUTSK CITY CENTER». Форум будет полезен собственникам и руководителям компаний, финансовым директорам, бухгалтерам, а также предпринимателям, каждый из которых сможет задать вопросы и получить консультацию.

Легальные схемы налогового планирования

Животрепещущую тему налоговых изменений затронет и ведущий эксперт России в сфере налогов и защиты бизнеса Артем Кузьминых, который 16 и 17 декабря проведет семинары в конференц-зале компании «Бизнес-Технологии». Встреча ориентирована на главных бухгалтеров, специалистов и руководителей компаний, налоговых юристов, финансовых директоров, собственников бизнеса, специалистов по налоговому планированию. Присутствующим помогут абсолютно законно сократить налоговые обязательства путем корректировки деятельности. Спикер подробно расскажет, какие схемы работают, а какие устарели, а также поделится новыми успешно функционирующими механизмами.

Больше событий – в нашей бизнес-афише.