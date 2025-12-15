Аналитики «Сбера» прогнозируют инфляцию в 5,7% по итогам 2025 года

По оценке аналитиков Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера», инфляция в России по итогам 2025 года снизится до 5,7%. Такой показатель станет наименьшим за последние пять лет и окажется значительно ниже уровня 2024 года, когда рост цен составил 9,5%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Замедление темпов роста будет зафиксировано по большинству компонентов потребительской корзины. Согласно докладу «Инфляция 2026: приближаясь к цели», рост цен замедлится в 56 из 79 групп товаров, на которые в совокупности приходится 60% инфляционной корзины.

Авторы исследования отмечают, что в конце года темпы инфляции могут временно ускориться. В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года цены могут вырасти на 0,8–2% из-за сезонного фактора и повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее государственный долг России с января по октябрь 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 трлн рублей. При этом он остается одним из самых низких в мире.