Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от требований о вступлении в НАТО в рамках возможного мирного урегулирования. Однако взамен Киев настаивает на получении гарантий коллективной безопасности от Соединенных Штатов и европейских партнеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание The Financial Times.

«Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами – а именно гарантиях, подобных ст. 5... а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и других», – сказал Зеленский. Статья 5 устава НАТО предусматривает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

Украинский лидер отметил, что любой мирный план будет предполагать уступки, и подчеркнул неотъемлемую необходимость подобных гарантий для страны.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал к диалогу. «Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России», – заявил он и добавил, что европейцы, в частности, лидеры Франции и Германии, бойкотируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их странах.