Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о достижении «значительного прогресса» в переговорах с украинской делегацией в Берлине. Пятичасовые консультации с участием советника Дональда Трампа Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского были посвящены обсуждению ключевых вопросов будущего урегулирования. Об этом пишет РБК.

Стороны провели обстоятельные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы. Стороны достигли «значительного прогресса, сообщил спецпосланник в X.

Переговоры прошли в Берлине при содействии германской стороны. Канцлер Германии Фридрих Мерц, принявший делегации, в самих консультациях непосредственного участия не принимал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывал урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.