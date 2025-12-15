«Ростсельмаш» прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026 году

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники, группа компаний «Ростсельмаш», может перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю в 2026 году.

Как рассказал ТАСС совладелец компании Константин Бабкин, такой шаг является вынужденной мерой на фоне сложной ситуации на рынке и падения спроса на технику.

«На следующий год такой очень осторожный оптимизм пока присутствует. Но будут в следующем году такие периоды, когда будем работать три или четыре дня в неделю. Надеюсь, что обойдется без долгосрочных отпусков», – заявил Бабкин.

Напомним, что такая мера была принята большинством отечественных автопроизводителей в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов. Тогда аналогичные шаги предприняли заводы КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, решившие сократить рабочие дни в стремлении минимизировать убытки и поддержать сотрудников в непростых экономических условиях.

На четырехдневку из-за кризиса переходят и другие бизнесы.

Так, ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря ввела режим неполной занятости для ограниченного числа работников. «Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка», – заявили в компании.