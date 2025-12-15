Спрос на производственные кадры в Сибири вырос

Аналитики hh.ru отмечают рост интереса к работе на производстве в Сибирском федеральном округе в 2025 году. По итогам ноября наибольшее количество вакансий в этом секторе было сосредоточено в Новосибирской области (20%), Красноярском крае (19%) и Иркутской области (15%).

«Высокая доля вахты всегда отражается на уровне предлагаемых заработных плат, и поднимает их «выше рынка», именно такая ситуация сложилась и в сфере производства. Медиана зарплатного предложения в Сибири в направлении «производство, сервисное обслуживание» в ноябре 2025 достигла 133 тысячи рублей», – прокомментировала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в регионах с наибольшей долей вахтовой занятости.

К лидерам по уровню зарплат отнесены Республика Тыва (172 тыс. руб.), Иркутская область (162,3 тыс. руб.) и Красноярский край (161,3 тыс. руб.). Рост интереса соискателей к производственным специальностям за год составил 26%, что помогло преодолеть формальный дефицит кадров в большинстве регионов Сибири.