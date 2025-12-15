Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков (11-е место) по количеству офисов в стране и региональному охвату. В исследовании, подготовленном сервисом Brobank.ru по состоянию на 10.12.2025 г., банки ранжировались не только по текущему размеру сети, но и по приросту офисов за год.

Также Уралсиб вошел в Топ-10 банков (7-е место), увеличивших свой территориальный охват в 2025 году. В текущем году Банк Уралсиб открыл офисы в двух новых регионах – Калужской области и Мордовии.

Банк Уралсиб поступательно реализует программу качественного обновления и ребрендинга офисной сети – в регионах присутствия открываются новые и модернизируются действующие отделения, точки обслуживания зачастую переносятся в наиболее удобные для клиентов локации, появляются новые форматы обслуживания. Системная работа в этом направлении позволяет сделать обслуживание клиентов более эффективным, технологичным, удобным и отвечающим самым современным стандартам и требованиям банковского бизнеса, а клиентский опыт – максимально комфортным и позитивным.