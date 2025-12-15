Мишустин поручил создать систему отслеживания происхождения товаров на маркетплейсах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать систему отслеживания происхождения товаров на маркетплейсах с целью гарантировать их подлинность. Для реализации этой задачи Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр» должны подготовить дорожную карту, включающую меры по борьбе с контрафактной продукцией. Доклад о проделанной работе ожидается до 31 марта 2026 года, сообщают "Ведомости".

Кроме того, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, Минцифры и ФТС к той же дате представят предложения по пилотному проекту, который позволит импортерам подавать таможенную документацию через цифровые платформы. Это упростит процедуры таможенного оформления и сосредоточит их на единой цифровой базе. По словам директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, инициатива исходила от самих маркетплейсов. Представитель Wildberries подтвердил участие компании в разработке и отметил растущую актуальность российских товаров на зарубежных рынках.

Сооснователь сервиса MarketGuru Максим Гральник подчеркнул, что новая мера обеспечит прозрачность трансграничной торговли. Он отметил, что крупные компании ввозят товары легально, оплачивая все пошлины, в то время как мелкие продавцы часто обходят документы, создавая нечестную конкуренцию. По данным системы цифровой маркировки, за первые девять месяцев 2025 года было зафиксировано свыше 50 млн нарушений на маркетплейсах, что на 30% меньше, чем годом ранее, сообщил первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов.

Минпромторг оценивает оборот контрафактной продукции в России в 2023 году в 2–2,5 трлн рублей, при этом значительная часть переместилась в онлайн. Директор департамента «Оптовая и розничная торговля» компании «Рексофта» Роман Соколов отметил, что в таких категориях, как одежда, обувь, электроника и детские товары, доля нелегальной продукции на маркетплейсах достигает 30–50%. Роспотребнадзор сообщает, что в 2023 году каждая вторая жалоба потребителей была связана с покупками на маркетплейсах.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов. По его мнению, такое решение обеспечит справедливую конкуренцию среди продавцов.

Банкир подчеркнул, что дело не в самих скидках, предоставляемых покупателю при оплате товаров картами определенных банков, а именно в создании одинаковых налоговых условий для всех участников рынка.Кроме того, Греф утверждает, что подобная практика оказывает негативное влияние на российскую экономику. Из-за льготных цен для клиентов банков маркетплейсы якобы потеряли порядка 1,5 трлн рублей налогов за этот год. Эти потери, подчёркивает Греф, оплачиваются всеми налогоплательщиками.