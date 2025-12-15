Аэрофлот открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год

«Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов по субсидируемым тарифам на 2026 год. Впервые количество льготных маршрутов увеличено до 25 направлений, охватывая большую территорию страны.

Теперь жители Сибири и Дальнего Востока смогут воспользоваться сниженными ценами на рейсы по следующим направлениям:

- Москва: Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Калининград.

- Красноярск: Хабаровск, Благовещенск.

- Санкт-Петербург: Владивосток, Иркутск, Калининград.

- Хабаровск: Магадан, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Красноярск, Новосибирск.

- Владивосток: Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск.

Например, согласно данным сайта «Аэрофлота», жители Иркутска могут воспользоваться субсидированными тарифами и приобрести авиабилет до Санкт-Петербурга за 6300 рублей для взрослых и 4725 рублей для детей, а также до Хабаровска за 3000 рублей для взрослых и 2250 рублей для детей.

Напомним, субсидированные перелеты в России представляют собой авиационные перевозки, расходы на которые частично компенсируются государством. Благодаря этому механизму компенсации разницы между сниженной ценой и реальной стоимостью полета билеты становятся дешевле для населения. Авиакомпании не вправе устанавливать цену выше установленной программой субсидирования. Основная цель данной инициативы заключается в повышении доступности внутренних авиаперелетов, поддержке авиакомпаний и сохранении необходимого объема воздушных сообщений даже в условиях экономических ограничений и роста цен.

Право на льготные субсидии имеют граждане Российской Федерации следующих категорий:

- Возраст до 23 лет включительно и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет),

- Инвалиды первой группы независимо от возраста,

- Граждане, признанные инвалидами детства второй и третьей групп,

- Сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или ребёнка-инвалида,

- Многодетные родители и лица, официально подтвердившие статус многодетной семьи согласно законодательству субъекта Российской Федерации.

Кроме того, программа предусматривает специальные тарифы для пассажиров, зарегистрированных в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области.