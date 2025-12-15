Общая задолженность россиян и бизнеса по налогам достигла рекордных 3,26 трлн рублей

Общая сумма задолженности граждан и компаний перед российским бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам за девять месяцев 2025 года достигла нового рекорда. Согласно данным Росстата, проанализированным «Известиями», долг составил 3,26 трлн рублей, что почти на 20% превышает показатель прошлого года.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что оценивать следует не номинальный объем долга, а его соотношение с поступлениями. «Показатель на 1 октября составил 5,4% – это ниже показателя 2023 года (тогда было 6,1%)», – отметили в ведомстве, уточнив, что внедрение единого налогового счета вдвое сократило число должников.

Эксперты связывают рост задолженности с комплексом причин, включая снижение прибыли компаний из-за дорогих кредитов и инфляцию, которая автоматически увеличивает налогооблагаемую базу. Кроме того, высокая ключевая ставка Банка России, к которой привязаны пени, превращает даже небольшую просрочку в крупный штраф.

Ранее аналитики «Сбера» спрогнозировали инфляцию в 5,7% по итогам 2025 года. Темп роста цен станет наименьшим за последние пять лет и окажется значительно ниже уровня 2024 года, когда рост цен составил 9,5%.