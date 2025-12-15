Новости

Строим без риска: ипотека с эскроу от Дальневосточного банка

Построить частный дом с помощью ипотечного кредита Дальневосточного банка теперь проще и безопаснее благодаря механизму эскроу.   

Схема строительства жилого дома с эскроу-счетом работает так же, как и в случае приобретения жилья в строящемся многоквартирном доме. Деньги на строительство, полученные в кредит, не поступают сразу компании-подрядчику, а размещаются на специальном счете эскроу в банке до окончания строительства. Подрядчик получит их только после выполнения своих обязательств по договору подряда.  

Взять ипотечный кредит можно как на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка, так и для строительства на уже имеющемся в собственности участке.

«Механизм эскроу позволяет заказчику избежать рисков недобросовестных действий со стороны подрядчика, а подрядчику гарантирует своевременную оплату сделки», – отмечает начальник Управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк» Ирина Олесик.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы на строительство жилого дома с эскроу-счетом и подать заявку можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Горячая линия для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк".

