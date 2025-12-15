Новости

Туризм 2025, последние новости
Паромное сообщение с Ольхоном будет работать до 31 декабря
Курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области признан самым доступным в России для зимнего отдыха
Аэрофлот открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год
Все материалы сюжета

Экономьте на билетах в театры и кинотеатры с картами МИР Дальневосточного банка

Предпраздничные дни и долгие зимние каникулы – отличное время, чтобы сходить в театр на добрую новогоднюю постановку, рождественский концерт в филармонию, в цирк или в кино всей семьей. А сэкономить на билетах поможет карта МИР Дальневосточного банка.

Просто совершите покупку на сайте vamprivet.ru в разделе «Яндекс Афиша», и вам вернется кешбэк 3% от стоимости билетов. А для обладателей карты МИР Supreme кешбэк составит 5%.

Зарегистрируйте вашу карту МИР Дальневосточного банка на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Выбирайте билеты на мероприятия на сайте в разделе «Яндекс Афиша», оплачивайте картой МИР и получайте кешбэк!

Акция продлится до 6 июня 2026 года. Подробности – здесь.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxxseN3K

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес