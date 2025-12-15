Храните ценности надежно в новогодние праздники – арендуйте сейфовую ячейку в Дальневосточном банке

Новогодние каникулы – отличное время для путешествий. Но и традиционно «высокий сезон» квартирных краж. Чтобы защитить ценные вещи на период вашего отсутствия дома, положите их в сейфовую ячейку Дальневосточного банка.

В банковском сейфе можно разместить драгоценности, важные документы, наличные деньги, семейные реликвии и все, что имеет для вас ценность. Размеры ячеек – от 12 до 55 см в высоту, так что хранить можно и небольшие предметы, и ценности крупных размеров, такие как картины или антиквариат. При этом о содержимом ячейки, как и о самом факте ее аренды знаете только вы – банк гарантирует полную конфиденциальность.

Сами сейфы находятся в защищенных депозитарных хранилищах банка. Арендовать ячейку можно в ближайшем офисе. Стоит отметить, что сейфовые ячейки могут стать надежным способом сохранения ценных вещей круглый год.

Доверьте сохранность своих ценностей Дальневосточному банку и спокойно отправляйтесь в новогоднее путешествие. Пусть ваш отдых будет беззаботным.

С полными условиями аренды сейфовых ячеек можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для физических лиц Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).