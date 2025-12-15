Антон Котяков объявил о досрочных выплатах пенсий за январь

Министр труда Антон Котяков сообщил, что россияне, получающие пенсии на банковскую карту и чей обычный график начисления пенсий попадает на первую половину января, получат свою январскую пенсию заранее — в декабре текущего года, передаёт ТАСС.

"Будет обеспечена досрочная выплата пенсии пенсионерам, получающим средства на банковскую карточку, чья обычная дата выплаты пришлась бы на период первых двенадцати дней нового года. Мы хотим обеспечить стабильность и комфорт наших пожилых граждан, ведь впереди новогодние праздники", — подчеркнул министр.

Однако для тех пенсионеров, кто получает выплаты через отделения Почты России, традиционный график доставки сохранится без изменений.

Ранее министр заявлял, что в 2026 году страховую пенсию планируют повысить сразу на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенных в госбюджет 6,8%. При этом уже в начале октября рост индекса потребительских цен составлял 8–8,1%. Средняя величина пенсионного пособия составит более 27 тысяч рублей.