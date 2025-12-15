Российские авиакомпании требуют продлить спецрежим для иностранных самолетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо в Минфин и Минтранс с инициативой продлить постановление № 412 правительства РФ, регулирующее эксплуатацию иностранными авиакомпаниями российских самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизинговых компаний. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

В своем обращении представители АЭВТ указывают, что подавляющее большинство самолетов российского авиапарка произведены за рубежом (Airbus, Boeing, Embraer), и многие из них принадлежат иностранным владельцам и используются на основе договоренностей о лизинге. После введения западных санкций в 2022 году ряд зарубежных лизинговых компаний потребовал расторжения контрактов и возвращения самолетов. Правительство России оперативно приняло решение создать правовые механизмы, позволяющие авиакомпаниям продолжать эксплуатацию иностранной авиатехники.

Постановлением № 412 от 19 марта 2022 года были установлены нормы, разрешающие отечественным авиакомпаниям временно удерживать и использовать ранее арендовавшиеся иностранные самолеты, несмотря на требование их возвратов. Первоначально действие постановления распространялось до конца 2024 года, затем оно было продлено до конца 2026 года. Однако, учитывая отсутствие четких сроков завершения переговоров с лизингодателями, АЭВТ настаивает на дальнейшем продлении указанного правового акта.

Сам документ не содержит конкретных предложений относительно сроков продления, однако в тексте указывается необходимость сохранения стабильной ситуации в сфере авиаперевозок. Минтранс подтверждает получение обращения и планирует подготовить ответ.

Помимо вопроса удержания самолетов, закон № 412 регулирует важные процедуры оплаты, техническую поддержку и ремонт иностранных самолетов. По новым правилам платежи за такую технику осуществляются в рублях на специальные счета в российских банках. Важно отметить, что обслуживание таких машин теперь осуществляется исключительно по установленным российским авиационным нормативам и стандартам, без обязательного согласования с иностранными поставщиками.

Кроме того, вывоз иностранных самолетов, полученных в лизинг до 24 февраля 2022 года, возможен лишь с согласия специальной правительственной комиссии по контролю за инвестициями.

Таким образом, инициатива АЭВТ направлена на сохранение существующего порядка использования зарубежной авиатехники в условиях продолжающихся санкций и нестабильной международной обстановки.