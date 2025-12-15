Wildberries & Russ в 2026 году может запустить собственный сервис такси

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) рассматривает возможность запуска собственного сервиса заказа такси на российском рынке в 2026 году. По информации четырех источников «Известий», знакомых с планами организации, для этого уже разработано отдельное мобильное приложение.

«Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах – Белоруссии и Узбекистане», – заявили в пресс-службе Wildberries & Russ. Однако собеседники издания утверждают, что для старта проекта компания проводит набор водителей через партнерскую курьерскую программу.

Ранее в 2025 году компания уже усилила свое присутствие на рынке такси. В июле был запущен бета-тест сервиса в Белоруссии, а в ноябре – технический запуск в Узбекистане, который пока работает в формате «закрытого клуба» для сотрудников и партнеров.

Напомним, что Wildberries также планирует получить брокерскую лицензию Центробанка России для предоставления инвестиционных услуг своим клиентам. «Мы наверняка выйдем на рынок брокерских услуг. Но до этого тоже нужно дожить. Мы готовим такое решение», – заявил председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков.