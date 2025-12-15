Т2 охватила мобильной сетью 100 малых населенных пунктов Приангарья

Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась ровно в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в партнерстве с «Ростелекомом».

Мобильный оператор T2 продолжает развивать собственную сеть на территории Иркутской области, несмотря на уже имеющееся широкое покрытие. За три года услуги оператора появились в сотне небольших населенных пунктов региона. Чтобы предоставить клиентам доступ к мобильной связи, специалисты нередко справляются с нестандартными вызовами и доставляют телеком-оборудование в самые непростые с точки зрения логистики уголки региона.

Одна из таких локаций – село Подволочное в Усть-Удинском районе, работы в котором были проведены в декабре 2023 года. Это небольшое поселение на севере области, буквально отрезанное Ангарой от «большой земли». К нему нет регулярного автомобильного сообщения, добраться до села можно только по воде в летний сезон или по зимнику в холодное время года. Все телеком-оборудование до локации, включая мачту длиной 30 метров, технической команде T2 пришлось доставлять баржей. На момент установки навигация завершалась, поэтому работы выполнялись в крайне сжатые сроки. За четыре дня была подготовлена площадка, установлена опорная конструкция и произведен монтаж всего оборудования. Связь для жителей обеспечили за счет спутникового канала.

В этом году мобильный интернет оператора появился уже более чем в 30 деревнях, поселках и селах по всей Иркутской области. В 80% случаев доступ к услугам связи обеспечивается благодаря установке отечественных базовых станций «Булат».

«Наша приоритетная задача – предоставить качественную связь как можно большему числу жителей Приангарья. При этом доля отечественных решений на сети Т2 стремительно растет. В итоге в выигрыше остаются все: страна укрепляет свои позиции в части цифровой независимости, а люди получают возможность пользоваться современными технологиями и оставаться на связи с самыми близкими», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.

Мобильная связь в небольших населенных пунктах появляется благодаря проекту УЦН 2.0. Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком», мобильный оператор T2 выступает центром компетенций и оказывает полную техническую поддержку.

«Установка базовых станций и прокладка сотен километров волоконно-оптических линий — это масштабный проект, который требует слаженной работы команды и партнёров. Благодаря этому жители даже самых отдалённых деревень получают доступ к современным технологиям связи. Мы продолжаем работать над расширением сети и улучшением её качества, чтобы обеспечить комфорт и стабильность для всех пользователей», – Роман Егоров, директор Иркутского филиала «Ростелекома».

До конца этого года мобильной связью будут обеспечены еще несколько населенных пунктов Иркутской области.