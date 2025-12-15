Новости

Стоимость новогоднего салата «Оливье» в России выросла меньше уровня инфляции

Стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата «Оливье» в 2025 году оказалась ниже общего уровня инфляции в России. Данные приводит Центр стратегических разработок.

Больше всего подорожал вариант с рыбой – до 694,94 рублей, что на 6,17% выше, чем годом ранее.

Вегетарианский вариант салата подорожал на 4,38%, достигнув цены в 201,69 рублей.

Самый популярный вариант «Оливье» с колбасой вырос в цене всего на 2,03%, и набор продуктов для него обойдется в 230,25 рублей.

Подешевели яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук.


