Энергетики «Облкоммунэнерго» восстановили электроснабжение в садоводстве «Родник» в Иркутске

Специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оказали помощь в ликвидации аварии и восстановили подачу электроэнергии в садоводческом некоммерческом товариществе «Родник» в Иркутске. Электроснабжение прекратилось утром 13 декабря, и с 14:00 постановлением мэра города на территории СНТ был установлен режим чрезвычайной ситуации.

Как выяснилось, причиной аварии стало короткое замыкание, которое привело к повреждению на секции шин 0,4 кВ трансформатора СНТ.

Электроснабжение товарищества было полностью восстановлено к 19:30. Следует отметить, что энергетические объекты садоводства «Родник» подключены к сетям сторонней сетевой организации, однако «Облкоммунэнерго» подключилось к ликвидации ЧС по обращению администрации города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
