Пассажиропоток аэропорта Усть-Илимска в 2025 году увеличился в три раза

Аэропорт города Усть-Илимска в 2025 году показал рекордный рост пассажиропотока, который увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Такие предварительные итоги были подведены на рабочем совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которое прошло непосредственно в аэропорту.

«Увеличения пассажиропотока более чем в три раза удалось достичь благодаря запуску более вместительных воздушных судов, чем летали сюда ранее. Мы видим высокий спрос на авиаперелеты в Усть-Илимск. Наша цель – сохранить эту динамику и создать условия для расширения маршрутной сети», – подчеркнул Игорь Кобзев.

За семь месяцев 2025 года на субсидируемом рейсе Иркутск – Усть-Илимск было перевезено более 10 тысяч пассажиров, что значительно превышает показатель 2024 года.

Сейчас ведется работа по открытию рейсов в города соседних регионов, том числе на самолетах повышенной вместимости, таких как Embraer-170 или ATR-72. В ноябре 2025 года аэропорт Усть-Илимска прошел внешний аудит АО «Авиакомпания «Сибирь» на соответствие требованиям для приема таких воздушных судов. Готовится заключение с перечнем первоочередных мер по его оснащению.