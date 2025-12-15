В мессенджере MAX запущен официальный чат-бот системы «наш.дом.рф» для отслеживания новостроек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России запустило в национальном мессенджере MAX специализированный чат-бот. Он предназначен для оперативного информирования граждан по всей стране, в том числе в Иркутской области, о ключевых событиях, связанных со строящимися многоквартирными домами.

Бот будет присылать данные о ходе строительства, изменениях в разрешительных документах, статусе застройщиков, а также об обновлении цен и вводе объектов в эксплуатацию.

«Теперь граждане, в том числе жители Иркутской области, могут в удобном формате отслеживать все значимые события по интересующим их новостройкам», – сказал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.