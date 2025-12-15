В Усть-Кутском районе более двух тысяч детей получат новогодние подарки от Благотворительного фонда Марины Седых и ИНК

Более двух тысяч новогодних подарков доставят детям Усть-Кутского района при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного Фонда Марины Седых.

Новогодняя благотворительная акция на территории Усть-Кутского муниципального образования будет реализована в рамках социального партнерства с районной администрацией. Более двух тысяч сладких подарков будут доставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, семей с одним родителем, а также семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих в Усть-Куте, Катангском, Киренском и Нижнеилимском районах.

Кроме того, 25 декабря Фонд организует в Усть-Куте два новогодних представления для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные мероприятия являются частью комплексной программы по социальной инклюзии.

Благотворительный фонд Марины Седых на постоянной основе реализует социальные, экологические и культурные проекты в регионах присутствия ИНК. Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются поддержка детей с ОВЗ, содействие медицинским и общественным организациям, развитие детского и юношеского спорта, адресная помощь ветеранам, пожилым гражданам, многодетным семьям и одаренной молодежи. Среди ключевых инициатив — программы «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы», «Здоровье – детям!» и «Реабилитация».