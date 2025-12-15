Иркутская область заняла 43-е место в рейтинге покупательной способности населения

В третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тыс. рублей в месяц, что на 9,6 тыс. рублей больше результата третьего квартала прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%. Данные приводит РИА Новости.

Ненецкий автономный округ лидирует с соотношением 5,85 (доход: 171,9 тыс. руб.). Второе место у Ямало-Ненецкого автономного округа с индексом 5,40 (157,7 тыс. руб.). На третьем месте Чукотский автономный округ (5,08), который, несмотря на высочайший средний заработок (207,2 тыс. руб.), отстает по соотношению из-за дороговизны жизни. Москва находится на четвертой позиции (4,46; 167,4 тыс. руб.), а Магаданская область замыкает топ-5 (4,43; 147,7 тыс. руб.).

Новосибирская область находится на 25 месте с соотношением 2,59 (65,1 тыс. руб.). На 32 строчке расположился Красноярский (2,47; 65,7 тыс. руб.). Иркутская область занимает 43 место (56,3 тыс. руб.). На 71 строчке – Республика Бурятия (2,05; 52,8 тыс. руб.)

В конце рейтинга: Ставропольский край (81-е место, 1,80; 44,4 тыс. руб.), Республика Алтай (82-е место, 1,78; 47,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика (83-е место, 1,63; 36,1 тыс. руб.), Республика Тыва (84-е место, 1,54; 36,2 тыс. руб.), Республика Ингушетия (85-е место, 1,20; 26,8 тыс. руб.).