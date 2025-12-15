Мандарины занимают 10% в общем потреблении фруктов

В среднем за год мандарины занимают порядка 10% в «фруктовой тарелке» россиянина. Однако в зимний период, особенно в предновогодние недели, его доля возрастает кратно: на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По данным аналитиков, это подтверждает культурную и потребительскую ассоциацию фрукта с главным зимним праздником.

Собственное производство мандаринов в России носит символический характер ввиду климатических особенностей страны. Ежегодный спрос, составляющий порядка 1 млн тонн, реализуется импортом.

Глобальная диверсификация поставок

Карта импорта мандаринов в РФ охватывает более 20 стран в 2025 году. Безусловный лидер по поставкам – Турция, с оценочным объемом поставок около 300 тыс. тонн за год. Турецкий экспорт интересен не только объемами, но и уникальным географическим брендингом («измирские», «таширские»), формирующим у потребителя распознаваемые ориентиры качества. Кроме того, Турция – основной поставщик крупноплодных мандаринов разновидности надоркотт.

Второй эшелон формируют Египет и Китай (примерно по 100 тыс. тонн каждый). Египет делает ставку на популярные гибриды – клементин, сатсума, муркотт. Китай, в свою очередь, экспортирует узнаваемые мини-мандарины и плоды с зелеными листочками, делая ставку на визуальную привлекательность и удобство потребления.

Важную роль на рынке цитрусовых играет ЮАР, нарастившая поставки до 100 тыс. тонн. Южная Африка удовлетворяет спрос в период с марта по ноябрь, когда ключевые «новогодние» поставщики неактивны. Поставки из Аргентины и Чили – около 10 тыс. тонн – также работают на заполнение рынка в межсезонье.

Марокко, как один из старейших партнеров (поставки с 1960-х годов XX века), также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов. Абхазия и Грузия (30-50 тыс. тонн) в свою очередь позиционируются как источники наиболее «локальных» цитрусовых.

Сегментация цитрусового рынка

«Рынок мандаринов сегментирован не только по странам, но и по времени года: Турция, Китай, Марокко доминируют в пиковый предновогодний период, тогда как ЮАР и страны Латинской Америки выступают внесезонными поставщиками, обеспечивая круглогодичное присутствие фрукта на полках, – комментирует главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. – Более того, поставщики целенаправленно развивают уникальные, узнаваемые ассортиментные ниши. Это указывает на зрелость потребительского спроса в России, где покупатель выбирает уже не просто «мандарины», а конкретный сорт, ориентируясь на вкус, легкость очистки, размер и внешний вид».