Курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области признан самым доступным в России для зимнего отдыха

Иркутский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» возглавил зимних курортов России в сезоне 2025/26 года от 2ГИС. Согласно исследованию, средняя стоимость дня отдыха, включающего проживание, прокат снаряжения и ски-пасс, на этом курорте составляет 8,1 тыс. рублей.

В тройке самых бюджетных также оказались курорт «Абзаково» в Башкортостане (10,1 тыс. руб.) и «Архыз» в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс. руб.). Самыми дорогими остаются курорты Сочи: «Газпром» (27,6 тыс. руб.), «Красная поляна» (26,3 тыс. руб.) и «Роза Хутор» (25,1 тыс. руб.), которые одновременно являются и самыми популярными.

Средняя стоимость дня катания по стране (прокат и ски-пасс) в новом сезоне выросла на 14% и составила 5 тысяч рублей. Дешевле всего эти услуги обходятся в «Архызе» (3,1 тыс. руб.) и на «Горе Соболиной» (3,4 тыс. руб.), а дороже всего – в Сочи и на «Солнечной долине» в Челябинской области (свыше 8 тыс. руб.).