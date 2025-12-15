«Альфа-Капитал» получил премию «Время инноваций»

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Время инноваций», получив награду в номинации «Инновационно-активная компания года» в категории «Финансы и консалтинг». Жюри отметило проект «Финансовый автопилот: трансформация мобильного приложения «Альфа-Капитал» в интеллектуальную экосистему управления благосостоянием».

Развитие цифровых сервисов — важная часть стратегии «Альфа-Капитал». Компания последовательно внедряет инструменты на базе искусственного интеллекта, которые улучшают качество обслуживания и позволяют глубже понимать потребности клиентов. В рамках проекта запущены AI-инструменты для регулярного анализа обращений клиентов, оперативные подсказки сотрудникам в текстовых каналах, подготовки ответов на обращения через чат-бот и многое другое. Такой комплексный подход помогает выявлять типовые вопросы и проблемные точки клиентов, превентивно реагировать на них и поддерживать высокий уровень сервиса.

«Для нас эта награда — важная оценка той работы, которую мы ведем в области технологий, и подтверждение правильности выбранного пути. Инновации — это не отдельный проект, а непрерывный процесс, который внедряется в сервисы, чтобы улучшить уровень удовлетворенности клиентов. Мы будем и дальше усиливать роль технологий в управлении благосостоянием клиентов и создавать решения, которые делают финансовые сервисы простыми, понятными и по-настоящему полезными», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Технологические инициативы «Альфа-Капитал» неоднократно получали профессиональное признание. В этом году компания стала лауреатом CX World Awards за применение роботизации в клиентском опыте, получила награду FINNEXT «За эффективную реализацию дерзких идей — инновация года в УК» и была отмечена премией Customer Force Award 2025 в категории «Лучшее использование ИИ в клиентском опыте и клиентском сервисе».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года и выделяет проекты, которые демонстрируют практическое применение инноваций и формируют новые подходы в работе с клиентами, сервисами и технологиями. Лауреаты премии — компании — флагманы российской экономики, для которых инновации являются частью долгосрочной стратегии развития.