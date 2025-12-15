Паромное сообщение с Ольхоном будет работать до 31 декабря

Паромная переправа через пролив Ольхонские Ворота, связывающая материк (МРС) и остров Ольхон на Байкале, продолжит работу до конца года. Как сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, суда будут осуществлять перевозки пассажиров и автомобилей в штатном режиме по установленному графику.

Единственной причиной для возможной приостановки движения может стать погодный фактор, связанный с замерзанием акватории. Навигация на озере Байкал традиционно завершается с образованием устойчивого ледового покрова, который делает невозможным движение судов.

Точный график движения паромов опубликован на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства. Пассажирам и водителям рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о рейсах.