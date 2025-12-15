Россияне мечтают о зарплате в 214 900 руб. в месяц: что на самом деле?

По данным социологического опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», россияне хотели бы в 2026 году в среднем получать зарплату 214 900 руб. в месяц. Самые высокие зарплатные ожидания, согласно данным опроса, у IT-специалистов, которые хотели бы себе зарплаты в среднем в 270 200 руб. в месяц, и у работников сферы ретейла, мечтающих о среднем заработке в 251 200 руб. в месяц.

Напомним, что средняя номинальная зарплата в России, по данным Росстата, на октябрь 2025 года составляла 96 200 руб. в месяц, что в 2,2 раза ниже желаемого россиянами уровня среднемесячной зарплаты.

О высокой по российским меркам зарплате в 214 900 руб. в месяц мечтают как наиболее высокооплачиваемые специалисты, так и работники с небольшими зарплатами.

Как сообщали СМИ, некоторые эксперты оценивали количество работников в России, получающих официальную зарплату выше 250 000 руб. в месяц, примерно в 8% от общего числа трудоустроенных, в том числе, примерно 2,2-2,5% из них получали заработные платы свыше 500 тыс. руб. в месяц.

– Высокие зарплаты в России связаны с кадровым дефицитом. В целом зарплатные ожидания россиян, судя по опросу, выглядят достаточно скромными. В долларовом эквиваленте желаемый уровень зарплаты составляет только $2686 в месяц, что значительно ниже средних зарплат в ЕС. По итогам 2026 года мы ожидаем роста реальных зарплат в РФ на 3-4% к 2025 году. Это означает, что средняя зарплата в РФ будет намного ниже, чем мечтают многие россияне, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.