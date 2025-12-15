Новости

Туризм 2025, последние новости
Паромное сообщение с Ольхоном будет работать до 31 декабря
Курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области признан самым доступным в России для зимнего отдыха
Аэрофлот открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год
Все материалы сюжета

Плата за коммунальные услуги в Иркутской области с 1 января 2026 года будет повышена

В Иркутской области утвержден поэтапный рост платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. На основании указа губернатора региона, с 1 января по 30 сентября предельный индекс изменения платы для всех муниципалитетов установлен на уровне 1,7%.

Со следующего этапа, с 1 октября по 31 декабря 2026 года, предельный индекс будет значительно увеличен и составит 18% для всех муниципальных образований без исключений. Таким образом, совокупный рост к концу года по сравнению с уровнем января достигнет 18%.

В обосновании к указу указано, что повышение с октября учитывает предельные темпы роста по отдельным видам услуг: электроэнергия – до 18%, тепловая энергия – до 16,9%, горячая вода – до 15,9%. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес