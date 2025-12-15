Оптимальным курсом доллара назван диапазон от 23 до 45 рублей

Специалисты назвали оптимальный курс доллара для благополучия россиян. Эксперт рынка ценных бумаг Кирилл Селезнев из «Гарда Капитала» сообщил газете «Газета.Ru», что приемлемый для россиян курс американского доллара составляет от 23 до 45 рублей.



Селезнев подчеркнул, что потребитель выигрывает от укрепления национальной валюты, поскольку дешевый доллар повышает покупательную способность граждан. Несмотря на высокую среднюю зарплату ($1300), которая стала рекордной за всю историю России, реальный уровень комфорта снижается из-за санкций и ограничений.

Например, при прежнем курсе доллара в 30 рублей в 2014 году и средних зарплатах около 30 тысяч рублей население ощущало себя комфортнее, чем сейчас при курсе около 80 рублей и среднем доходе чуть меньше 100 тысяч рублей.



Кроме того, согласно расчетам эксперта, для того, чтобы доходы россиян были равны жителям беднейших европейских государств, таких как Латвия или Словакия, необходим курс доллара в пределах 57 рублей. А для достижения уровня заработной платы в странах Центральной Европы, таких как Чехия или Польша, потребуется курс доллара ниже 45 рублей.

И наконец, возвращение к временному интервалу 2009—2014 годов с курсом доллара 30—35 рублей позволило бы поднять доходы россиян до испанских и итальянских стандартов, а если вернуться к эпохе 2000-х годов, когда доллар стоил 23—28 рублей, россияне оказались бы на одном экономическом уровне с жителями современных Финляндии и Германии.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф озвучил оптимальный курс рубля, который удовлетворял бы потребности как экспортеров, так и импортеров. По мнению Грефа, нормальный курс доллара относительно рубля должен находиться в диапазоне от 98 до 105 рублей. Такой уровень позволил бы создать баланс интересов всех участников внешнеэкономической деятельности. Однако на сегодняшний день курс доллара составляет более 79 рублей, что, по словам Грефа, является чрезмерно высоким.