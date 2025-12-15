Госдума приняла решение сократить число деклараций госслужащих

Новости

Комитет Госдумы поддержал инициативу отказаться от ежегодного представления деклараций государственными служащими и депутатами. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 16 декабря 2025 года. Документ предусматривает, что предоставление сведений о доходах и расходах будет осуществляться лишь при наличии конкретных обстоятельств, таких как прием на государственную должность, назначение на муниципальную должность либо трудоустройство в ряд организаций. Также обязательная подача деклараций сохраняется при перемещениях внутри органов власти и зачислении в федеральный кадровый резерв передаёт ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают изменения сразу в несколько законов, включая закон "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов государственных служащих их доходам".

Сегодняшняя практика требует обязательного предоставления деклараций до 1 апреля каждого года от всех высокопоставленных чиновников, членов правительства, судей, сотрудников правоохранительных органов и многих других категорий работников. Однако с конца 2022 года сведения о доходах чиновников перестали публиковаться публично в связи с указом президента Владимира Путина.


