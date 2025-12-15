В ноябре экономика Китая показала стагнацию

Экономическая активность в Китае в ноябре показала самое слабое ускорение более чем за год, передает Reuters. По данным Национального бюро статистики, промышленное производство в ноябре выросло на 4,8% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с августа 2024 года и ниже октябрьского роста на 4,9%. Прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, составлял 5,0%.

– Розничные продажи увеличились на 1,3%, что стало минимальным темпом роста с декабря 2022 года. В октябре показатель составлял 2,9%, тогда как ожидания рынка находились на уровне 2,8%, – отмечает Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global.

Ослабление динамики происходит на фоне сокращения потребительских субсидий, затяжного кризиса на рынке недвижимости и риска дефляции в промышленности, отмечает Reuters. В этих условиях власти делают ставку на экспорт как основной источник роста, однако устойчивость такой модели вызывает сомнения из-за торгового профицита Китая примерно на $1 трлн и планов торговых партнеров по введению импортных ограничений.

Международный валютный фонд на прошлой неделе призвал Пекин ускорить структурные реформы и активнее решать проблемы рынка недвижимости, на который приходится около 70% благосостояния домохозяйств в стране. В ноябре цены на новое жилье продолжили снижение, а инвестиции и продажи в секторе остались под давлением.

Дополнительным сигналом ослабления спроса стало падение годовых продаж автомобилей на 8,5%, что стало самым резким снижением за 10 месяцев. Это подорвало ожидания сезонного восстановления в конце года. Инвестиции в основные средства сократились на 2,6% в январе–ноябре по сравнению с тем же периодом прошлого года. За январь–октябрь снижение составляло 1,7%, тогда как рынок ожидал падения на 2,3%.

В целом слабый рост потребления обусловлен сокращающимся эффектом программ trade-in, объявленных в конце 2024 года, в то время как неудачные данные по промпроизводству и инвестициям в основной капитал объясняются затяжными негативными тенденциями в секторе недвижимости, где падение цен м/м в ноябре стало вторым сильнейшим падением за год. Вышедшие данные демонстрируют накапливающиеся проблемы от недостаточного внутреннего спроса в стране, которые пока удается нивелировать с помощью рекордного экспорта, однако такая стратегия становится все более рискованной из-за усиливающихся протекционистских мер остальных государств по отношению к китайским товарам.

– Несмотря на данные за ноябрь ниже ожиданий, китайская экономика, вероятнее всего, все-таки достигнет целевых темпов роста ВВП в 2025 году в 5% за счет сильных результатов в первые три квартала, однако достижение аналогичной цели в следующем году окажется намного сложнее и потребует дополнительного стимулирования со стороны властей. Хотя Политбюро КПК на прошлой неделе пообещало продолжать расширять внутренний спрос и поддерживать экономику с помощью более активных мер политики в 2026 году, сами меры и объем средств на их исполнение останутся под вопросом до начала Всекитайского собрания народных представителей в первой половине марта, – резюмирует эксперт.