Почему власти продлевают ограничения на вывоз бензина

Запрет на экспорт бензина, который правительство рассматривает к продлению до конца февраля 2026 года, укладывается в уже привычную логику ручного сглаживания топливного рынка. Речь идет не столько о реакции на дефицит, сколько о превентивной мере на фоне сезонных факторов, ремонтов НПЗ и повышенной чувствительности оптовых цен в зимний период. Кабмин страхуется от повторения резких ценовых всплесков, которые рынок уже проходил во второй половине 2025 года.

– Для внутреннего рынка это решение в первую очередь работает через опт. Закрытие экспортного канала увеличивает предложение внутри страны и снижает волатильность биржевых котировок, что особенно важно для независимых АЗС и региональных сетей. В рознице эффект обычно более сглаженный и отложенный, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Здесь ключевую роль по-прежнему играют налоговая нагрузка, логистика и общая инфляционная среда. Ожидать резкого снижения цен на заправках не стоит, но вероятность ускорения роста цен и появления локальных дефицитов продление запрета заметно уменьшает.

– Сама по себе эта мера не решает структурных проблем рынка. Если запрет будет действовать долго и без четких ориентиров по срокам и условиям отмены, это может ухудшить инвестиционные стимулы для нефтяных компаний и снизить предсказуемость поставок. Оптимальным выглядит сочетание временных ограничений с более тонкой настройкой демпферного механизма, контролем минимальных запасов и дисциплины продаж топлива на бирже. В таком формате запрет остается именно страховкой, а не постоянным инструментом регулирования, – резюмирует Владимир Чернов.