Укрепляется вопреки всему: почему рубль не ждет резкого падения?

Сегодня российский рубль, несмотря на негативный внешний фон, продолжает укрепляться. Биржевой курс юаня немного снизился в область чуть выше 11,25 руб. На внебиржевом рынке доллар США так и не смог подняться до 80 руб., а евро колеблется в коридоре 93-94 руб.

– Мир следит за геополитическими новостями, касающимися, в том числе, и России. Так, спецпосланники президента США Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, в начале декабря приезжавшие в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, накануне провели первый раунд переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в настоящее время переговоры возобновились, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Американские участники переговоров оценили их первый раунд как успешный с точки зрения продвижения к урегулированию конфликта на Украине. На достаточно оптимистичном геополитическом фоне рубль идёт вверх, но главным фактором сегодняшнего роста курса российской валюты, по нашему мнению, являются ожидания снижения ключевой ставки Банком России в пятницу, 19 декабря.

– Консенсус аналитиков прогнозирует умеренное снижение ставки на 0,5 процентного пункта до 16% годовых, что и влияет, по нашему мнению, на укрепление рубля, – считает Наталья Мильчакова. – Правда, сегодня появились прогнозы от аналитиков некоторых крупных банков относительно возможного снижения ключевой ставки в пятницу сразу на процентный пункт, поскольку годовая инфляция может к концу декабря выйти на уровень 6% и, таким образом, оказаться ниже официального прогноза Банка России в 6,5-7,5%.

Однако если ключевая ставка будет настолько радикально снижена, с учётом традиционного роста цен на некоторые товары зимой и предстоящего повышения НДС, не исключено ослабление рубля, так что курс рубля, по нашему мнению, сегодня бы падал, если бы валютный рынок действительно ожидал резкого снижения «ключа».

Мы считаем, что геополитические факторы, то есть урегулирование украинского конфликта, могут способствовать в следующем году укреплению рубля до 70-75 руб. за доллар. Однако инфляция даже в 6% в год всё равно останется выше целевого уровня Банка России в 4% в год, и это значит, что с высокой вероятностью регулятор в ближайшую пятницу не будет спешить со слишком резким понижением ключевой ставки. Мы ожидаем курс доллара на этой неделе в коридоре 77,5-80 руб., евро – 92-94 руб., юаня – 11-11,5 руб., – резюмирует Наталья Мильчакова.