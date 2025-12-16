Новости

Туризм 2025, последние новости
Паромное сообщение с Ольхоном будет работать до 31 декабря
Курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области признан самым доступным в России для зимнего отдыха
Аэрофлот открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 декабря: 11 103,6699 руб/1 г золота и 164,7800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 103,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 164,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 4 531,4302 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 923,5000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 259,7403 р. (2,40%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5600 р. (3,49%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 253,1800 р. (5,92%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,7900 р. (4,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес