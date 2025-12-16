Урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем когда-либо»: главное к утру

За прошедшие выходные стало известно следующее: Европейские страны предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения будущих гарантий безопасности Киева, дефицит федерального бюджета сохранится до 2042 года, в Иркутской области утвержден поэтапный рост платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Мир «ближе, чем когда-либо»

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что стороны приближаются к достижению мирного урегулирования на Украине. В ходе своего выступления он подчеркнул, что имеет поддержку европейских лидеров, которые также стремятся положить конец конфликту. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание C-Span.

«Я думаю, сейчас мы ближе [к урегулированию], чем когда-либо», – сказал Трамп. Он также заявил, что состоялся «очень хороший разговор» с европейскими лидерами по этому вопросу, и добавил, что работа над гарантиями безопасности ведется для предотвращения возобновления конфликта.

Многонациональные силы

Европейские страны, участвующие в берлинских переговорах по Украине, предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения будущих гарантий безопасности Киева. Согласно совместному заявлению, опубликованному правительством Германии, эти силы призваны способствовать восстановлению украинской армии и обеспечивать безопасность ее воздушного пространства и морских границ. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Reuters.

Дефицит бюджета сохранится на протяжении 18 лет

Правительство России опубликовало долгосрочный прогноз бюджетной политики, который предполагает сохранение дефицита федерального бюджета до 2042 года. Документ, обновляемый раз в шесть лет, составлен с учетом двух вариантов социально-экономического развития – базового и консервативного, и в обоих расчетах доходы не покроют планируемых расходов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Зарплаты строителей

Зарплаты в строительной отрасли показали рекордный рост по итогам 2025 года, увеличившись на 40% в годовом выражении. Среднее предлагаемое вознаграждение для профессии «строитель» достигло 175,8 тыс. рублей в месяц. Этот стремительный рост оплаты труда обгоняет динамику даже в высокооплачиваемом IT-секторе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные девелопера October Group и аутсорсинговой компании Mega-Personal.

ЖКУ станут дороже

В Иркутской области утвержден поэтапный рост платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. На основании указа губернатора региона, с 1 января по 30 сентября предельный индекс изменения платы для всех муниципалитетов установлен на уровне 1,7%. Со следующего этапа, с 1 октября по 31 декабря 2026 года, предельный индекс будет значительно увеличен и составит 18% для всех муниципальных образований без исключений. Таким образом, совокупный рост к концу года по сравнению с уровнем января достигнет 18%.

«Гора Соболиная» стала самым доступным зимним курортом страны

Иркутский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» возглавил зимних курортов России в сезоне 2025/26 года от 2ГИС. Согласно исследованию, средняя стоимость дня отдыха, включающего проживание, прокат снаряжения и ски-пасс, на этом курорте составляет 8,1 тыс. рублей.

В тройке самых бюджетных также оказались курорт «Абзаково» в Башкортостане (10,1 тыс. руб.) и «Архыз» в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс. руб.). Самыми дорогими остаются курорты Сочи: «Газпром» (27,6 тыс. руб.), «Красная поляна» (26,3 тыс. руб.) и «Роза Хутор» (25,1 тыс. руб.), которые одновременно являются и самыми популярными.

Паром на Ольхон

Паромная переправа через пролив Ольхонские Ворота, связывающая материк (МРС) и остров Ольхон на Байкале, продолжит работу до 31 декабря. Как сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, суда будут осуществлять перевозки пассажиров и автомобилей в штатном режиме по установленному графику. Единственной причиной для возможной приостановки движения может стать погодный фактор, связанный с замерзанием акватории.