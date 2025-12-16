Новый арт-объект установили на острове Юность в Иркутске

В Иркутске завершается реализация проекта по комплексному благоустройству северной части острова Юность. Муниципальные власти в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обустроили территорию, а ветераны Военно-морского флота на внебюджетные средства создают художественную доминанту пространства.

«Это пространство стало знаковым по нескольким причинам. Во-первых, здесь впервые в областном центре на общественной территории установлен вертикальный платформенный подъемник для маломобильных граждан. Во-вторых, мы отошли от типовых решений: все элементы, включая светильники и скамейки, разрабатывались по индивидуальному дизайн-проекту, создавая уникальную морскую атмосферу», – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Работы ветеранов включают установку металлической мачты и комплекса конструкций «Парус». Для охраны стройплощадки и порядка десять ветеранов ВМФ организовали круглосуточное дежурство на безвозмездной основе. Подъемник для маломобильных граждан планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.