«Иркутскэнергосбыт» запустил официальный канал в Max

«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет каналы коммуникации с клиентами – физическими и юридическими лицами. Еще один инструмент дистанционного взаимодействия с жителями Иркутской области создан на базе мессенджера Max.

Аккаунт дополнит другие популярные площадки: Telegram, VKontakte, Одноклассники. Развивать коммуникационное направление в социальных сетях в «Иркутскэнергосбыте» начали еще в 2016 году. За это время в аккаунтах компании было опубликовано несколько тысяч постов с различной информацией: изменения в жилищном законодательстве, способы и нюансы оплаты за коммунальные услуги, особенности оформления и подачи документов и многое другое. Кроме того, в социальных сетях клиенты могут получить консультацию по общим вопросам.

«Запуск канала в Max – это не просто «еще одна соцсеть». Мы стремимся быть там, где удобно нашим клиентам. Кто-то живет в Telegram, кто-то в VK, а для кого-то Маx стал основным мессенджером. Наша задача – встречать вас на привычной территории с полезной и своевременной информацией. То есть мы не ждем, когда клиент найдёт нас, мы предлагаем ему выбор», – Оксана Придиус, замдиректора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт»