Каждый третий житель Иркутской области планирует в 2026 году повысить цифровую грамотность

Треть работающих жителей Иркутской области планируют в 2026 году заняться повышением своей цифровой грамотности. Такие данные следуют из опроса, проведенного российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Освоение цифровых навыков открывает новые возможности для профессионального роста. Сейчас уже очевидно, что это не только повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты», – комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. Она также отметила, что бизнес заинтересован в цифровизации для повышения эффективности и снижения издержек.

Помимо цифровых навыков, среди приоритетов жителей Приангарья – освоение работы с новым оборудованием и ПО (29%), повышение финансовой и юридической грамотности (35%), а также развитие «мягких» навыков. Наиболее востребованными среди последних оказались адаптивность и гибкость (48%), а также лидерские качества (32%).