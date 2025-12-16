«Берлинские переговоры: Украина готова отказаться от НАТО ради гарантий безопасности»

В Берлине завершились двухдневные переговоры между делегациями Украины и США, к которым на втором этапе присоединились представители Европы и НАТО. По информации Sky News и Bloomberg, около 90% вопросов мирного соглашения между Киевом и Москвой были согласованы, однако территориальный вопрос остаётся самым спорным, передаёт РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем признал, что позиции Киева и Вашингтона по территориальным вопросам расходятся. Он охарактеризовал переговоры как непростые, но продуктивные.

Среди достигнутых компромиссов — готовность Украины отказаться от вступления в НАТО при условии заключения двустороннего соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Киев также рассчитывает на гарантии безопасности от европейских стран, Канады и Японии.

Украина рассматривает ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году, однако некоторые европейские чиновники считают такой сценарий маловероятным.

Заявление Зеленского о возможном отказе от членства в НАТО было воспринято мировыми СМИ как серьёзный компромисс и отход от прежней политики, закреплённой в Конституции Украины в 2019 году.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и обеспечивать возможность эффективной защиты страны. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что позиция Украины может стать основой для диалога с Россией, но призвал продолжать усилия для укрепления переговорных позиций Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО остаётся ключевым и требует особого обсуждения в контексте других тем переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что Зеленскому «1 000 000% не удастся» добиться членства в Североатлантическом альянсе.

Одним из достигнутых компромиссов стало ограничение численности украинской армии в мирное время до 800 тысяч человек. Ранее в американском мирном плане фигурировала цифра 600 тысяч, а в 2022 году обсуждались ограничения до 40–50 тысяч. Зеленский подчеркнул, что нынешнее число согласовано с военными.

Однако основные разногласия сохраняются в территориальном вопросе. США настаивают на выводе украинских войск из контролируемых ими частей Донецкой и Луганской областей. Согласно первоначальному плану Трампа, после этого в Донбассе должна появиться «нейтральная демилитаризованная буферная зона», которая будет признана международно как часть России, но без присутствия российских войск. Спецпредставитель США по Украине Дэн Дрисколл обещал, что зона будет оснащена современными технологиями, а США гарантируют безопасность Украины вокруг неё.

Зеленский подтвердил обсуждение такого варианта, но отметил множество вопросов: кто будет управлять зоной, как будет осуществляться мониторинг, отведёт ли Россия войска на зеркальное расстояние и как предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом гражданских. Президент Украины считает, что решение территориального вопроса должен принять народ страны через референдум или выборы, подчеркнув неизменность позиции Киева — «стоим, где стоим».

Киев и европейские партнёры включили пункт о создании демилитаризованной зоны в Донбассе в свой мирный план, переданный в Вашингтон 10 декабря. По их мнению, из зоны должны быть выведены войска обеих сторон. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что необходимо юридически определить, следует ли выводить все виды вооружений или только тяжёлые, а также обеспечить присутствие наблюдательных миссий и иностранного контингента для контроля.

СМИ сообщают, что в Берлине Зеленский отказался от вывода войск из Донбасса, настаивая на сохранении текущей линии фронта. Также Украина отвергла предложение США о создании в регионе демилитаризованной «свободной экономической зоны».

По итогам второго раунда консультаций с США представитель Украины Умеров заявил, что в СМИ распространяется много спекуляций и теорий заговора, не соответствующих действительности. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица также отметил, что американская команда проявляет понимание интересов Украины, а анонимные источники вводят общественность в заблуждение.