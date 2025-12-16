Импульсивные покупки: больше половины россиян периодически теряют голову от шопинга

Спонтанные покупки стали привычным делом для большинства россиян. Согласно исследованию Аналитического центра ВЦИОМ, проведенному в ноябре текущего года среди 1600 взрослых жителей разных регионов России, почти две трети участников признаются, что хотя бы однажды совершили импульсную покупку, передаёт газета "Ведомости". Это стало своего рода быстрой эмоциональной терапией, компенсирующей дефицит сложных эмоций, отмечают специалисты.

Таких эпизодов у многих опрошенных немного — лишь около половины респондентов делают подобные приобретения не чаще раза в пару месяцев. Однако заметная группа покупателей, состоящая из четверти опрошенных, совершает подобные поступки ежемесячно, а каждая десятая часть — еженедельно. Только единицы приобретают вещи случайно каждый день.

Сравнивая ситуацию с показателями четырехлетней давности, становится ясно, что частота спонтанных приобретений постепенно растет. Если в 2021 году нерегулярные покупатели составляли большую долю опрошенных (около двух третей), то теперь эта цифра снизилась до шестидесяти процентов. Зато заметно увеличилось число тех, кто делает покупки чуть чаще — ежемесячно или даже каждую неделю.

Сегодня наиболее популярным местом для случайных трат являются крупные торговые центры и супермаркеты (почти треть всех покупок). Немногим меньше респондентов предпочитают совершать покупки в интернете — на маркетплейсах и специализированных сайтах. Четверть опрошенных одинаково комфортно чувствуют себя и в оффлайне, и в сети. Небольшие магазины и рынки выбирают лишь небольшая часть опрошенных.

Что заставляет россиян покупать неожиданно? Большинство склонны искать радость и удовольствие, повышая себе настроение такими покупками (так ответили половина респондентов). Привлекательная цена стала причиной приобрести вещь для каждой третьей части опрошенных, любопытство и стремление попробовать нечто новенькое движет каждым шестым участником исследования. Среди прочих мотиваторов — советы родных и знакомых, реклама и опасения пропустить выгодные акции или распродажи.

Большинство респондентов утверждают, что редко сожалеют о сделанных покупках (шестьдесят процентов). Лишь каждый третий признался, что иногда переживает сожаление, однако признает полезность таких вещей. Одиннадцатая часть населения постоянно жалеет о потраченных средствах.