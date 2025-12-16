Новости

Прогноз Аксакова: ключевая ставка снизится до 16% в декабре

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность в том, что Центробанк на своём заседании 19 декабря примет решение снизить ключевую ставку ещё на 50 базисных пунктов, доведя её значение до уровня 16%. Такое мнение он высказал на прошедшей недавно пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

По мнению депутата, первоначальная оценка снижения ставки до отметки в 15% изменилась вследствие влияния временных налоговых мер, повлиявших на инфляционный фон. Несмотря на некоторую коррекцию ожиданий, господин Аксаков подчёркивает положительную динамику инфляции.

"Я внимательно слежу за инфляционными процессами и вижу, что несмотря на инфляционные ожидания, вызванные налоговыми решениями, инфляция продолжает снижаться довольно быстрыми темпами", - добавил Аксаков.

Это станет очередным этапом постепенной нормализации денежно-кредитной политики Банка России, начатой летом прошлого года. После длительного периода высоких ставок регулятора наблюдался последовательный тренд на смягчение монетарной политики. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

Таким образом, согласно прогнозу Анатолия Аксакова, новая встреча Совета директоров Центробанка, запланированная на 19 декабря, подтвердит дальнейшее движение в сторону снижения стоимости кредитных ресурсов для экономики.

Ряд экспертов, опрошенных газетой "Ведомости", допускают возможность ещё более радикального шага, считая целесообразным одномоментное снижение ставки на целых 100 базисных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
