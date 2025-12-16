Дальневосточный предлагает оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда до конца года

До 31 декабря продлится последняя в этом году акция Дальневосточного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специальные праздничные предложения дают возможность начать новый год с выгодой.

Успейте:

- оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда;

- подключить эквайринг бесплатно на 3 месяца;

- воспользоваться бесплатной регистрацией УКЭП ФНС.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).



Условия Акции Новый год (589.69 КБ)