Дальневосточный предлагает оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда до конца года

До 31 декабря продлится последняя в этом году акция Дальневосточного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специальные праздничные предложения дают возможность начать новый год с выгодой.
Успейте:
- оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда;
- подключить эквайринг бесплатно на 3 месяца;
- воспользоваться бесплатной регистрацией УКЭП ФНС.
С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).
Условия Акции Новый год (589.69 КБ)
Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2Vfnxwx85T7